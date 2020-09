Incidente, auto fuori strada a causa dell'asfalto bagnato a Civita Castellana: ferita una ragazza

28 settembre 2020 a

Incidente, auto fuori strada a causa dell'asfalto bagnato: ferita una ragazza.

E' accaduto nella notte del 27 settembre lungo la strada che da Civita Castellana porta a Corchiano. Per cause ancora da accertare una Panda ha sbandato finendo contro un albero. Non ci sono altri veicoli coinvolti. L'utilitaria è stata distrutta nell'impatto e la conducente, una ragazza di 25 anni, è rimasta ferita anche se in maniera lieve. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 che si sono occupati della ragazza. E' stata portata all'ospedale Andosilla di Civita Castellana per accertamenti. Le sue condizioni tuttavia non sono gravi.

