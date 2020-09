Trasporti pubblici, Cotral lascia a piedi gli studenti. Sindaci della Tuscia in rivolta

Massimiliano Conti 27 settembre 2020 a

Cotral, in attesa delle nuove corse, quelle vecchie continuano a saltare. E nella Tuscia con la riapertura delle scuole riesplode la protesta contro i disservizi Cotral, tanto che alcuni sindaci hanno già scritto lettere ai vertici dell'azienda regionale dei trasporti o stanno per farlo. Negli ultimi giorni è successo a Bagnoregio, a Farnese e a Fabrica di Roma, con decine di studenti, per la maggior parte minorenni, lasciati a piedi. Le cause delle soppressioni sono le solite: i mezzi obsoleti che si rompono, ma anche la carenza di personale.

"Ai problemi dovuti al coronavirus e alle necessità di mantenere il distanziamento - spiega il sindaco di Bagnoregio Luca Profili - si aggiungono purtroppo quelli di sempre: nel nostro comune ci sono disagi sia per i ragazzi che vengono da fuori e frequentano l'istituto tecnico agrario, sia per quelli del posto che invece vanno a scuola in altri paesi come Montefiascone. Le corse continuano a slittare; alcune, come quelle della frazione di Castel Cellesi, le hanno addirittura tolte".

A Bagnoregio il problema dei trasporti non ha ricadute solo a livello scolastico ma anche turistico. Nell'anno del Covid 80 mila persone hanno visitato il borgo incantato di Civita e Bagnoregio ha bisogno quindi di collegamenti degni di questo nome: "Ne ho parlato qualche giorno fa con l'assessore regionale al turismo Giovanna Pugliesi - riferisce Profili - la quale mi ha assicurato che il trasporto in questa zona verrà potenziato. A inizio settimana scriverò intanto una lettera ai dirigenti Cotral".

Giuseppe Ciucci e Lina Novelli, sindaci rispettivamente di Farnese e Canino, lo hanno già fatto, chiedendo un incontro urgente al consigliere regionale Enrico Panunzi e alla presidente del Cotral Amalia Colaceci "al fine di determinare le possibili soluzioni relative ai continui disservizi sui trasporti". Disservizi che vanno avanti da tempo e che sono ricominciati con l'apertura delle scuole, con enormi disagi soprattutto per quei ragazzi che provenendo da Farnese o da Canino scendono a Valentano per prendere la coincidenza per Viterbo, la quale però molto spesso non c'è.

Non vanno meglio le cose nella Bassa Tuscia. "Secondo giorno di scuola, dopo sei mesi di fermo: il pullman delle 7 Civita Castellana - Fabrica di Roma - Viterbo ha deciso di non passare. Alle 7.25 siamo stati costretti ad accompagnare i ragazzi a Viterbo con le nostre macchine per cercare di farli entrare a scuola in orario, alle 8", ha denunciato una cittadina di Fabrica. Il sindaco Scarnati sta monitorando la situazione e se i disservizi dovessero ripetersi è pronto anche lui a compiere iniziative. Intanto i servizi integrativi promessi dalla Regione - lo stanziamento complessivo è di 10 milioni - per supplire alla minore capienza dei pullman Cotral (ridotta all'80%) a causa delle norme Covid, non si sono ancora visti.

