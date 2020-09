Abbandono rifiuti, tolleranza zero del Comune di Viterbo. Cento nuove telecamere in arrivo

Roberto Pomi 27 settembre 2020 a

a

a

Palazzo dei Priori pronto alla tolleranza zero verso chi abbandona i rifiuti in maniera selvaggia. Cento nuove telecamere sono in arrivo e presto saranno messe in funzione sul territorio del capoluogo, tanto nella città quanto nelle frazioni.

Si tratta dei modelli con fototrappola, capaci di attivarsi per la registrazione soltanto quando ravvisano un movimento nell’area definita da controllare. Così da rendere più facile la vita alle due unità di vigili urbani che saranno incaricate di effettuare le verifiche sulle infrazioni, individuare gli autori e chiamate a compilare i verbali di multa e di denuncia. L’abbandono dei rifiuti fuori dalle regole, prevede infatti una sanzione amministrativa, ma anche una denuncia penale.

“Siamo arrivati al punto di dare una stretta forte su un fenomeno vergognoso e costoso per le tasche dei contribuenti, che è l’abbandono selvaggio dell’immondizia. La nostra linea vuole essere quella della tolleranza zero – spiega il sindaco Arena -. Purtroppo il problema è reale e va combattuto con mezzi idonei. Le telecamere sono forse l’unico strumento per il controllo reale del territorio. Il grosso dell’abbandono che riscontriamo è collegato ad artigiani che lavorano in nero. Non sapendo come smaltire materiali, vernici e solventi finiscono per abbandonarli. Questo è un danno nel danno e non va permesso”. Con il nuovo bando di gara per la raccolta dei rifiuti, Palazzo dei Priori intende prevedere anche l’assunzione di ispettori ambientali, così da rafforzare le misure di controllo. “Saranno chiamati a ispezionare i sacchetti abbandonati in maniera impropria alla ricerca di tracce ed elementi capaci di individuare l’autore, così da denunciarlo e sanzionarlo”, continua il primo cittadino.

La situazione più difficile attualmente si registra nelle aree limitrofe alle isole di prossimità. Anche qui l’intenzione per il futuro è di ridurle nel numero e rendere possibile l’accesso solo attraverso tessera elettronica. In più entro il 2021 l’obiettivo del Comune è di aprire il nuovo ecocentro al Poggino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.