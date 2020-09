Militari, cambio della guardia nella Scuola marescialli e comando aeroporto di Viterbo

26 settembre 2020 a

Cambio della guardia nella Scuola marescialli/Comando aeroporto di Viterbo, dove è arrivato il nuovo comandante: il colonnello pilota Sandro Cascino.

La cerimonia di avvicendamento tra il colonnello Leonardo Moroni (comandante uscente) e il colonnello Sandro Cascino (comandante subentrante), si è svolta giovedì, alla presenza del comandante delle Scuole dell’Aeronautica militare e Terza Regione Aerea, generale di Squadra aerea Aurelio Colagrande, nel rispetto delle norme emergenziali. Vi hanno presenziato anche le autorità civili e militari di Viterbo, a testimonianza dei forti legami di vicinanza alla Scuola che da sempre caratterizzano la presenza dell’Aeronautica militare nella Tuscia.

Il colonnello Moroni lascia la Scuola marescialli dell’Aeronautica dopo circa due anni e mezzo, per essere destinato a nuovo incarico presso l’ufficio generale per la Circolazione aerea militare (Ucam) dello Stato Maggiore Aeronautica.

Nel suo discorso di commiato ha ringraziato “tutti coloro che hanno segnato il mio cammino umano e professionale durante questa meravigliosa ed indimenticabile esperienza”, poi rivolgendosi al personale della Smam ha aggiunto: “mi avete dato tanto, siamo cresciuti insieme, abbiamo lavorato, sudato, gioito e superato difficoltà insieme, sono proprio queste le caratteristiche e i tratti della vera famiglia, che fortificano e rendono i legami ancora più saldi, vi esorto a continuare ad operare con questo spirito e questa passione”.

Anche il colonnello Cascino, dopo aver ringraziato il generale Colagrande, per avergli affidato il prestigioso incarico e, salutato il comandante uscente, si è rivolto al personale della Scuola evidenziando di aver già percepito, “un forte senso di appartenenza che, in un momento storico complesso come quello attuale, caratterizzato da una moltitudine di criticità e da una generalizzata limitazione di risorse, è un valore assolutamente necessario che va ulteriormente rafforzato e promosso, favorendo altresì la centralità della risorsa umana.”

Per il comandante delle Scuole e Terza Regione Aerea “il cambio al vertice rappresenta un evento importante nella vita di un Reparto”. Rivolgendosi al colonnello Moroni lo ha ringraziato per la sua “azione di comando attenta, vigile e lungimirante”, rimarcando la propria fiducia al colonnello Cascino “che saprà garantire, nel solco della continuità tracciata dai suoi predecessori, il conseguimento dei nuovi e non facili obiettivi che vedono coinvolto l’istituto”.

