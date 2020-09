Maltempo, mareggiata a Tarquinia Lido. I gestori degli stabilimenti: "Servono le dune per evitare danni"

Anna Maria Vinci 27 settembre 2020 a

Mareggiata straordinaria al Lido accompagnata da venti di portata eccezionale, alberi divelti sul lungomare, ma anche su tutto il territorio e, il 26 settembre mattina, dopo una tregua che ha permesso ad alcuni gestori di riposizionare ombrelloni e pulire la spiaggia, ecco che nel pomeriggio è arrivato un altro acquazzone con venti e onde alte.

Nottata in bianco tra il 25 e 26 settembre per tanti gestori degli stabilimenti balneari, per le forze dell’ordine e per i volontari dell’Aeopc. Tutto annunciato, ma nessuno si immaginava una mareggiata di tali proporzioni, ombrelloni e stabilimenti sott’acqua, danni agli arredi da spiaggia e in alcuni casi anche alle strutture interne, laddove l’acqua del mare è entrata, arrivando addirittura alla strada.

Marzo Marzi, coordinatore di Federbalneari e gestore dello stabilimento La Pineta, ha trascorso la notte a sistemare, come tanti altri. Ma la preoccupazione maggiore è l’arrivo dell’inverno: “Stiamo lavorando, come Federbalneari, per avere un permesso direttamente dalla Regione, per realizzare le dune (di sabbia a protezione), anche perché il sindaco ha detto che il problema dipendeva dalla Regione, quindi cerchiamo di risolverlo a monte - spiega -. Certo avremmo voluto che Giulivi ci facesse da apripista, ma nostro malgrado non ci può essere dialogo con lui: siamo andati in ginocchio ma non ci si è filato di pezzo, ebbene, ne abbiamo preso atto e andiamo avanti da soli. Purtroppo, i rapporti con l’amministrazione sono assenti e non per nostra volontà, quindi ci stiamo organizzando: ad ottobre iniziamo a fare incontri sia come Federbalneari sia come Assotur per gettare le basi per la prossima stagione, priorità è però fare le dune. Marco Maurelli intanto, è divenuto presidente di Federbalneari e insieme a lui stiamo lavorando con gli assessori regionali. Il nostro rammarico è la totale distanza dell’amministrazione comunale. Il sindaco non ci ha mai concesso un incontro”.

Ma la stagione non è stata negativa: “Un settembre bello fino ad oggi e poi ci ha fatto questa brutta sorpresa con una straordinaria libecciata – continua Marzi –, ma non ci possiamo lamentare di come sia andata la stagione estiva; abbiamo lavorato tantissimo anche a settembre con il turismo locale. Io non destagionalizzo, chiudo e riapro a marzo. Chi destagionalizza è chi ha strutture esterne che non toglie perché rimane aperto. Come Federbalneari, abituati a lavorare sul litorale (vedi Fregene e Ostia), sono anni che portiamo avanti il discorso della destagionalizzazione, come deroga alle concessioni demaniali, ma per i locali che rimangono aperti tutto l’anno. Non vorrei che qui invece la destagionalizzazione servisse solo come scusa per non togliere le strutture esterne”. Marzia Marzoli presidente locale del Sib e gestore del Tibidabo commenta la mareggiata: “Si è chiusa l’estate con questa mareggiata, mai avremmo pensato che fosse così forte – più di quanto previsto dalle previsioni. Ci sono stati parecchi danni: strutture, alberi, arredi. Il mare arrivato quasi al marciapiedi. I danni ci sono stati perché le strutture erano aperte, tuttavia non devastante come avevamo temuto all’inizio. Noi auspichiamo di continuare e aspettiamo le belle giornate”. In effetti, alcuni stabilimenti balneari non chiuderanno o protrarranno l’apertura per tutto il mese di ottobre". Fabio Jacopucci del Gradinoro, aperto tutto l’anno: “Abbiamo lavorato incessantemente affinché ieri mattina i turisti trovassero la spiaggia pronta ad accoglierli e ci siamo riusciti, ma bisogna pensare al futuro e a salvaguardare dalle mareggiate i nostri stabilimenti”.

