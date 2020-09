26 settembre 2020 a

Coronavirus, un altro positivo a Civita Castellana. Il sindaco: "E' in isolamento".

La Asl ha ufficializzato nella mattina del 26 settembre un altro caso di positività al coronavirus a Civita Castellana. Il sindaco Luca Giampieri, in una nota diramata da pochi minuti e pubblicata anche sui profili social del Comune, specifica che "il soggetto è in isolamento domiciliare e sono state messe in atto tutte le misure necessarie previste dal protocollo emergenza indetto dalla Asl".. Inoltre il primo cittadino precisa che l'ultimo caso riscontrato non è legato alle persone contagiate nei giorni scorsi. "E' connesso a una persona residente fuori dalla provincia di Viterbo che è risultata positiva".

