Bus del Cotral fuori uso, studenti lasciati a piedi

“Mamma, il bus non è passato, mi vieni a prendere?”. Questo il contenuto della telefonata arrivata ieri intorno alle 13.55 a Isabella Alimenti, la mamma di una studentessa dell’Istituto di Agraria di Bagnoregio, che ogni giorno, così come tanti suoi coetanei, si sposta da Viterbo per andare a scuola. “In un primo momento - racconta Isabella - le ho detto di attendere, forse era in ritardo. Poi, però, mi ha richiamato e il bus non era ancora passato”. Isabella ha telefonato al centralino Cotral per sentirsi rispondere che il bus non sarebbe passato perché rotto. “E’ la terza volta che capita e la scuola è appena iniziata”, commenta la mamma, comprensibilmente risentita di questo disservizio. E come ha fatto già altre due volte, ha preso l’auto e da Viterbo è andata a Bagnoregio a recuperare la figlia. Di studenti in attesa di essere recuperati ce n’erano molti altri: “Saranno stati una ventina”, spiega Isabella. La rabbia è tanta perché all’inizio delle scuola sembrava esserci sicurezza - considerata la necessità di dover fare i conti con la pandemia e con tutte le regole imposte per contrastarla - che i mezzi di trasporto sarebbero stati sufficienti. Forse è così, ma di certo alcuni sono rotti e gli studenti rimangono a piedi.



