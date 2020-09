Scontro sul semianello, grave donna dopo schianto con l'auto contro un muro

23 settembre 2020 a

Due persone, un uomo e una donna, sono finite in ospedale, a Belcolle, in seguito a un incidente stradale avvenuto sul semianello oggi pomeriggio, all’altezza del bivio per la Teverina. Una delle due auto coinvolte è finita contro un muro, mentre l’altra ha continuato per circa 150 metri per poi finire in un’area verde a bordo strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due mezzi e la polizia locale per effettuare i rilievi. Presenti anche due ambulanze per il trasporto dei feriti in ospedale. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, la donna, alla guida di una Renault Captur, avrebbe tamponato una Bmw mentre si stava immettendo sulla circonvallazione Almirante.

