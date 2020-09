Trasporti pubblici, da oggi più autobus a disposizione degli studenti

24 settembre 2020 a

Trasporto pubblico locale, da oggi, in concomitanza con la riapertura delle scuole, servizio rimodulato e implementato e nuovi orari per alcune linee: più autobus per gli studenti. A darne notizia è l’assessore alla Mobilità urbana e alle Società partecipate Enrico Maria Contardo: “In concomitanza con la riapertura delle scuole, gran parte delle linee del servizio di trasporto pubblico locale saranno modificate”. Nel dettaglio, ci saranno novità per la circolare A, B, 1C, per le linee 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, e per la linea scolastica. “E’ importante continuare a osservare delle piccole regole e viaggiare in modo responsabile. Sia per noi stessi, sia per chi viaggia insieme a noi. Autisti compresi - ha aggiunto Contardo -. Sui bus va indossata la mascherina in modo corretto, coprendo bocca e naso; a bordo si possono occupare tutti i posti a sedere, in piedi è necessario mantenere il distanziamento”. I nuovi orari sono consultabili sul sito www.francigena.vt.it.

