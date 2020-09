Quarantenne italiano preso a spacciare eroina in via Cattaneo

23 settembre 2020 a

I carabinieri di Viterbo hanno sorpreso uno spacciatore di eroina in via Carlo Cattaneo proprio mentre stava cedendo la droga e l' hanno arrestato; si tratta di un 40enne italiano. L'uomo stava vendendo al suo "cliente" 5 grammi di eroina; subito dopo i militari hanno proceduto anche alla perquisizione dell'abitazione dello spacciatore, e qui i carabinieri viterbesi hanno trovato altri 4 grammi di eroina oltre al materiale per confezionare le dosi da spacciare. Subito dopo la perquisizione, il quarantenne è stato dichiarato in arresto dai carabinieri, ed è stato tradotto presso la sua casa in regime di arresti domiciliari

