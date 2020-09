22 settembre 2020 a

Civita Castellana, elezioni comunali. Manca solo una sezione: fotofinish per il ballottaggio

Manca solo una sezione, quella in località La Penna. Luca Giampieri è avanti ampiamente nelle altre 15 sezioni ma al momento, stando ai dati ufficiosi che circolano nelle sedi dei comitati elettorali, non ci sarebbe vittoria al primo turno. Il Pd, con Domenico Cancilla, conquisterebbe in extremis il ballottaggio. La differenza è di 50 voti. Sarà decisivo l'esito dello spoglio del seggio che deve concludere le operazioni che, storicamente, è del centrodestra. Sarà una conta all'ultimo voto per capire se ci sarà il secondo round il 4 ottobre.

