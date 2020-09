22 settembre 2020 a

Civita Castellana elezioni comunali, Giampieri in testa. Cancilla insegue il ballottaggio.

Sarà un finale di spoglio per cuori forti a Civita Castellana per capire se tra quindici giorni ci sarà il ballottaggio. I dati ufficiali sono fermi a 2 sezioni su 16 con Giampieri dato al 51,06%. Ma i dati che arrivano nei vari comitati elettorali in questi minuti parlano di una "lotta" sul filo della soglia del 50% più un voto che consentirebbe al candidato di centrodestra di vincere al primo turno. Mancano tre sezioni. Al momento Giampieri è dato, secondo dati ufficiosi che circolano dalle parti di Rifondazione Comunista, al 49,53% con Cancilla (Pd) che conquisterebbe l'accesso al ballottaggio con il 21,11%. Ballano circa una cinquantina di voti tra la vittoria al primo turno e il secondo round. decisive le ultime schede che saranno scrutinate.

