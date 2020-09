Civita Castellana elezioni comunali, scrutatore si sente male a La Penna. Giampieri oltre il 50%, mancano 6 sezioni

22 settembre 2020 a

Civita Castellana elezioni comunali, scrutatore si sente male. Spoglio sospeso a La Penna. Giampieri oltre il 50%, mancano 6 sezioni

Attimi di apprensione nel seggio in località La Penna. Questa mattina durante le operazioni di spoglio uno scrutatore si è sentito male e dunque il tutto è stato sospeso. Sul posto è intervenuta la società che si è occupata della sanificazione dei locali e le operazioni sono poi riprese nella tarda mattinata in un'altra classe.

Intanto continua lo spoglio. Non ci sono dati ufficiali tuttavia nelle sedi dei partiti arrivano i primi numeri. Quando sono state scrutinate 8 sezioni Luca Giampieri sarebbe al 50,79%. Cancilla al 20,42%. Insomma la partita per l'eventuale ballottaggio è ancora aperta.

