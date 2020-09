Blera elezioni comunali, trionfa Nicola Mazzarella. I risultati

22 settembre 2020 a

a

a

Blera elezioni comunali. Nicola Mazzarella in trionfo. Si è concluso lo spoglio nelle quattro sezioni del comune di Blera. Ad avere la meglio è stato Nicola Mazzarella che era a capo della lista che portava il suo nome. Ha conquistato il 53,41% dei consensi vale a dire 1.120 voti in termini assoluti. Il suo sfidante, Luca Torelli, si è fermato a 977 voti ossia il 46,56. Il sindaco porta in consiglio 8 persone della sua lista, Torelli sarà in opposizione insieme ad altri tre consiglieri eletti nella sua lista.

Al voto sono andati in 2.141 (79.41%). Le schede bianche sono state 29, quelle nulle 15. Dunque Mazzarella ha vinto staccando Torelli di circa 7 punti percentuali.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.