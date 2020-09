22 settembre 2020 a

a

a

Civita Castellana, elezioni comunali. Giampieri avanti anche a Sassacci, Cancilla stacca Cavalieri e Selli

Luca Giampieri avanti nel seggio della frazione dove lo spoglio delle schede è terminato da pochi minuti. Il candidato sindaco delle liste di centrodestra ha totalizzato 360 voti con Fratelli d'Italia che si attesta a 166.

A Sassacci il Pd stacca le altre due liste attestandosi a 152 voti per Cancilla. Cavalieri (Rifondazione Comunista) è a 70, Selli (Movimento 5 Stelle) 89. Nel centrodestra 44 voti per Forza Italia, 114 per la Lega e 36 per la lista civica a sostegno di Giampieri.Sara una mattinata lunga lungo per capire se si andrà al ballottaggio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.