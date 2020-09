22 settembre 2020 a

Orte, minacciano carabinieri durante controllo. Denunciati in tre

I militari della stazione di Orte nella serata di ieri, durante un controllo di polizia di sicurezza volto principalmente al monitoraggio del rispetto della normative funzionali al contenimento della pandemia da “ corona virus”, hanno sorpreso tre cittadini di origini africane, due donne del Camerun ed un uomo della Tanzania, che si rifiutavano di fornire tra l ‘altro le loro generalità, e durante il controllo pronunciavano anche frasi minacciose ai carabinieri. A quel punto venivano condotti in caserma, identificati, denunciati per minaccia a pubblico ufficiale e sanzionati amministrativamente per non avere rispettato gli obblighi imposti dal protocollo per il contenimento della diffusione della pandemia.

