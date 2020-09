22 settembre 2020 a

Civita Castellana elezioni comunali, iniziato lo spoglio delle schede.

E' iniziato alle 9 lo spoglio delle schede per le elezioni comunali a Civita Castellana dove alle 15 di ieri, 21 settembre, ha votato il 64,59% degli aventi diritto. Le operazioni sono iniziate in tutti i 16 seggi sparsi nel territorio comunale. Ancora non ci sono indicazioni utili. Grande l'attesa nelle sedi dei comitati elettorali dei quattro candidati sindaco: Luca Giampieri per il centrodestra, Domenico Cancilla Midossi per il Pd, Yuri Cavalieri per Rifondazione comunista e Maurizio Selli per il Movimento 5 Stelle. Bisognerà capire se uno dei candidati riuscirà ad avere la meglio già al primo turno.



SEGUONO AGGIORNAMENTI

