Lavoro, verrà estesa anche alla Tuscia la legge regionale contro il caporalato

Le misure della legge regionale contro il caporalato, al momento in vigore in forma sperimentale solo nella provincia di Latina, saranno estese nel giro di pochi mesi anche alla Tuscia. Lo ha assicurato l’assessore al Lavoro Claudio Di Berardino sabato scorso durante un incontro che si è svolto in piazza San Lorenzo nell’ambito di Slow Food Village: “Con la fine dell’anno - ha detto - finisce anche il periodo di sperimentazione della legge”. Il testo normativo era stato approvato il 9 agosto del 2019. “In questi giorni - ha aggiunto l’assessore - è in discussione alla commissione il regolamento attuativo. Ultimati questi due passaggi, avremo la possibilità di applicare le misure antisfruttamento in tutto il Lazio”. Tra queste una app per far incrociare domanda e offerta, incentivi alla locazione, trasporti gratuiti verso i campi per i lavoratori con un contratto in regola.

L’incontro, il cui titolo era “Ricominciamo dal cibo giusto”, ha avuto il merito di portare nel cuore della città il dibattito su un fenomeno che nel Viterbese fa registrare segnali sempre più preoccupanti. Oltre a Di Berardino, a confrontarsi sul palco c’erano Sergio Giovagnoli, portavoce della Rete antitratta della Tuscia; Luigi Pagliaro, portavoce Slow Food; e Marco Omizzolo, sociologo, giornalista e autore del libro “Sotto padrone”. Moderatore Daniele Camilli, il giornalista aggredito insieme a un gruppo di sindacalisti della Flai Cgil durante un volantinaggio nelle campagne di Castel D’Asso per informare i braccianti agricoli dei loro diritti.

“La nostra provincia - ha detto Giovagnoli - non è esente da gravi forme di sfruttamento del lavoro agricolo. A dimostrarlo ci sono i processi in corso e le denunce. Registriamo tutti i fenomeni che vengono richiamati quando si parla di caporalato: per esempio, persone che lavorano 20-25 giorni al mese ma che in busta paga si vedono segnate sì e no 4-5 giornate in tutto. E ancora, situazioni di mancato rispetto dell’orario di lavoro e delle ferie”.

“Si può essere sfruttati pur essendo in possesso del permesso di soggiorno e di un regolare contratto di lavoro”, ha confermato Marco Omizzolo.

La rete antitratta è un osservatorio composto da sindacati e associazione. Ne fa parte anche Slow Food: “Nella lotta contro il lavoro nero anche i consumatori devono fare la loro parte - ha detto Luigi Pagliaro -. Quando ci troviamo davanti a un volantino che reclamizza prodotti scontatissimi dobbiamo porci delle domande. Spesso dietro quei prezzi così bassi qualcosa manca, come i diritti e le garanzie minime dovute a un lavoratore, passaggi fondamentali che riguardano l’origine stessa del prodotto, i sistemi di sicurezza, il rispetto dell’ambiente. Servono inoltre meccanismi che premino le aziende che si comportano in maniera corretta. Gli imprenditori infatti sono vittime essi stessi di un ingranaggio più complesso, per cui dopo che hanno accettato un tipo di contratto e per stare dentro a determinati ricavi sono quasi costretti a seguire certe logiche, anche se questo ovviamente non li giustifica”.

