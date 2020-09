Mare, banca a vela incagliata davanti a Marina di Montalto. Liberata dalla guardia costiera

Fabrizio Ercolani 22 settembre 2020 a

Brutta avventura per due persone di ritorno dall’Isola del Giglio che hanno visto la loro imbarcazione a vela incagliarsi sui bassi fondali nei pressi delle Murelle, a Montalto di Castro, non riuscendo in alcun modo a riprendere la navigazione. Vista la difficoltà, i due hanno immediatamente allertato i soccorsi. L’imbarcazione, come detto, era in trasferimento dall’Isola del Giglio al porto di Riva di Traiano. La sala operativa ha immediatamente disposto l’intervento della motovedetta CP 305 che, appena giunta sul posto, si è accertata delle condizioni di buona salute delle due persone a bordo dell’unità. L’intervento di disincaglio è proseguito con l’ausilio di tre imbarcazioni da diporto e di un sommozzatore amatoriale, allertati dalla Delegazione di spiaggia di Montalto, diretta dal comandante Fabio Tasca. Da una prima ricognizione visiva l’unità non riportava alcun danno né vi erano sversamenti in atto e si è proceduto quindi alle operazioni di disincaglio in sicurezza che, dopo alcuni tentativi, si concludevano con successo nel tardo pomeriggio. L’imbarcazione poteva quindi riprendere la navigazione verso Riva di Traiano dove, costantemente monitorata dalla sala operativa della Capitaneria di porto di Civitavecchia, raggiungeva l’ormeggio in serata. Tutto bene quel che finisce bene dunque. Da sottolineare comunque la celerità nell’intervento da parte degli uomini della Guarda Costiera.

