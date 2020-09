Coronavirus, il Comune di Vasanello mette a disposizione 4.000 mascherine

21 settembre 2020 a

L'amministrazione comunale di Vasanello è riuscita a reperire e mettere a disposizione della cittadinanza 4.000 mascherine FFP2, che saranno consegnate nelle prossime ore alla Protezione civile. Chiunque ne abbia bisogno potrà farne richiesta scrivendo una mail a [email protected], saranno i ragazzi del Royal Wolf Ranger di Vasanello a concordare la consegna a domicilio. “Considerando che riteniamo doveroso anche voler fornire ai nostri studenti e al personale scolastico dei dispositivi che possano essere riutilizzati e sanificati, riducendo di fatto il rischio di utilizzo di dpi non idonei - spiega una nota del Comune - ci stiamo adoperando per l'acquisto di duemila dispositivi di protezione individuale in tessuto tecnico con certificazione equiparata dall'Unitus alle FFP2, che abbiano la caratteristica di essere riutilizzate dopo appropriata sanificazione. Questi dispositivi saranno disponibili nelle prossime settimane e saranno consegnati a tutti gli studenti e al personale scolastico di Vasanello in forma gratuita”.

