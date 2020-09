21 settembre 2020 a

Referendum taglio parlamentari, nella Tuscia il Sì sfiora il 70%.

Oltre 81mila elettori della Tuscia si sono espressi per il sì alla riforma costituzionale che taglia i parlamentari (130 deputati e 115 senatori). Sono stati 81.722 coloro che hanno messo la croce sul sì, ossia il 69,11%. Il No, nonostante la campagna delle ultime settimane non è andato oltre il 30,89% con 36.526 voti in termini assoluti.

Sono i dati definitivi dopo che sono state contate le schede in tutte le 295 sezioni della provincia di Viterbo. Dato leggermente migliore per i no nel capoluogo dove si raggiunge il 34,44%. (clicca qui per i dati comune per comune)

