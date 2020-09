Morto in strada a Roma. E' un senzatetto etiope di 38 anni

21 settembre 2020 a

a

a

E' morto in strada, dove viveva da anni. Un clochard è stato trovato senza vita in Largo Spadolini nella Capitale. Si tratta di un uomo di 38 anni che da anni dormiva all'aperto. A dare l'allarme sono stati alcuni amici dell'uomo che questa mattina, 21 settembre, hanno cercato di svegliarlo. L'uomo, invece, era privo di sensi in un angolo della strada. I compagni, anche loro senza fissa dimora, hanno chiamato i soccorsi ma quando sono arrivati i sanitari del 118 era già troppo tardi. Tutti i tentativi di rianimare l'uomo sono stati vani. Ne è stato constatato il decesso. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

