Comune Viterbo, in bilancio i fondi per la bretella di Santa Barbara

Ci sono la bretella di collegamento tra il semianello e il quartiere Santa Barbara e il secondo stralcio della riqualificazione dei portici di Palazzo dei Priori, tra gli interventi fondamentali inseriti nel bilancio di previsione 2020 del Comune, che, con un ritardo di “appena” sette mesi, arriverà in giunta domani, per poi iniziare l’iter nelle commissioni prima dell’approvazione definitiva in consiglio comunale. Entrambi i lavori - un milione e 200 mila euro l’importo del primo, 600 mila quello del secondo - saranno finanziati con l’avanzo di bilancio. Un tesoretto da 7 milioni di euro che la giunta Arena non è riuscita a spendere e al quale si aggiungeranno altri 3 milioni tra proventi della tassa di soggiorno e mutui da accendere. Al di là delle somme destinate all’ordinaria amministrazione e in parte già spese, è su questi 10 milioni di euro che Palazzo dei Priori punta per dare sostanza a quella lista delle priorità indicata dal sindaco al termine della crisi politica di mezza estate.

