Viterbo, donna di 69 anni cade in un dirupo. E' in gravi condizioni

19 settembre 2020 a

a

a

Donna in gravi condizioni dopo essere caduta in un dirupo. E' successo nel pomeriggio a Vallerano, di fronte al santuario di Santa Maria del Ruscello. Per cause in corso di accertamento la donna, una 69enne, è precipitata da un dirupo facendo un volo di 7 metri. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che, però, non riuscendo a raggiungerla, hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Dopo essere stata recuperata, immobilizzata e messa sulla barella la donna - che ha riportato un trauma alla schiena - è stata trasportata in ospedale in codice rosso con l'eliambulanza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.