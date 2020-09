Viterbo, Gubbiotto (Confael): "Nomina commissione illegittima, concorso Asl da sospendere"

Simone Lupino 20 settembre 2020 a

Possibili irregolarità nella selezione interna bandita dalla Asl per il ruolo di coordinatore infermieristico presso il Pua (Punto unico di accesso) che si è svolta giovedì scorso.

E’ quanto sostiene il presidente provinciale della Confael Egidio Gubbiotto, che alla vigilia della prova ha inviato una lettera alla Procura della Repubblica di Viterbo per informarla del caso. Sotto accusa la delibera emanata dalla Asl il 22 giugno, relativa alla nomina della commissione esaminatrice. Secondo l’esponente sindacale, infatti, sarebbe illegittima. E questo perché “contrariamente a quanto prevede il regolamento approvato l’anno scorso dalla stessa azienda sanitaria, tra i componenti della commissione figurava il direttore di una unità operativa diversa rispetto a quella a cui afferisce il Pua”. A inizio settembre Gubbiotto si era rivolto anche ai vertici della Cittadella della Salute, esortandoli a correggere il tiro, “ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta e la selezione si è svolta con le stesse modalità iniziali, non c’è stata nessuna variazione”. Per questo secondo il segretario della Confael adesso “il risultato della prova deve essere annullato”.

Il Pua, Punto unico di accesso, è un servizio che ha lo scopo di accogliere e facilitare il primo accesso dei cittadini ai servizi socio-sanitari. La selezione riguardava l’incarico di coordinatore infermieristico all’interno del distretto B, quello in cui ricade il Comune di Viterbo. Ma non era l’unico in ballo. Solo che, dice Gubbiotto, “mentre per tutte le altre posizioni la nomina effettuata dalla commissione ha rispecchiato quanto è scritto nel regolamento, per questa, la numero 21, così non è stato”. L’articolo 6, in particolare, prevede che a dover giudicare i candidati siano il direttore sanitario aziendale o un suo delegato; il direttore o dirigente di struttura di produzione a cui afferisce l’incarico o il direttore del Gops; e, infine, il direttore Gops oppure un suo delegato. “Come risulta dall’atto aziendale, il Punto unico di accesso è una articolazione organizzativa della Uoc Distretto, per cui nella commissione relativa alla posizione 21 doveva essere inserito il direttore della Uoc Distretto B o un dirigente della stessa. Invece al loro posto è stato nominato il dirigente di un’altra Unità operativa”.

Gubbiotto quindi si domanda: “Quali sono i motivi che hanno indotto la Asl al mancato rispetto delle regole di cui l’azienda stessa si è dotata? Per quali regioni il dirigente che doveva sedere in commissione non è stato ingiustamente designato? Perché stato chiamato un dirigente di un’altra unità operativa?”.



