Viterbo, morta la donna travolta da camion a Soriano

Travolta da un camion nella piazza principale di Soriano, è morta l’altra sera dopo un’agonia durata otto giorni. Gabriella De Luca, 61 anni, dipendente del Catasto, conosciuta e amata da tutti per il carattere solare e l’impegno come catechista nelle comunità catacumenali della provincia, lascia due figli grandi sconvolti dal dolore e un intero paese sotto choc. Per salvarle la vita, hanno fatto di tutto all’ospedale San Camillo di Roma, dove era stata portata in condizioni disperate il pomeriggio dell’11 settembre a bordo dell’eliambulanza. Le avevano amputato tutte e due le gambe, maciullate dalle ruote del pesante mezzo, ma non c’è stato nulla da fare.

