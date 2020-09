Viterbo, la scommessa del Parco archeologico termale

Francesco Storace 19 settembre 2020 a

a

a

Vincoli o opportunità per il territorio? C’è da scommettere che non appena si aprirà il dibattito alla Pisana, non mancherà l’approfondimento sulla proposta di istituire il parco archeologico termale di Viterbo, presentata dal gruppo Cinque stelle al Consiglio regionale, con la prima firma di Silvia Blasi.

Nelle intenzioni si tratta di una iniziativa per rappresentare potenzialmente un grande richiamo per il turismo culturale. E del resto ci sono norme nazionali e regionali che spingono in questa direzione. Occorrerà vedere la fine del film…

Intanto va detto che è da più di dieci anni che la stessa provincia di Viterbo prevede l’istituzione del parco archeologico-termale. Si scrisse nel piano territoriale provinciale generale del 2006, come ricorda la relazione alla proposta di legge: “La strategia e gli obiettivi del parco prevedono il riequilibrio territoriale, l’arresto dei fattori degradanti, il restauro ambientale, lo sviluppo e la valorizzazione delle attività socio-economiche, la fruizione del tempo libero, la tutela del paesaggio e delle risorse”.

Il fascino della proposta sta nella volontà di riscoprire beni archeologici di indubbia attrazione. Dice Devid Porrello, vicepresidente alla Pisana: “Sono beni da utilizzare anche per lo sviluppo, senza timori”.

In effetti suscita curiosità scoprire la permanenza della viabilità antica: un sistema di strade che mettevano in comunicazione i centri etruschi dell’area; il sistema termale, con le sorgenti termo-minerali, che in epoca romana ebbero un grande sviluppo meritando la fama che ebbero; i casali rurali: “la continuità dell’uso agricolo del territorio – si fa notare nella proposta – ha comportato il mantenimento delle caratteristiche di bellezza ed armonia del paesaggio rurale”.

Il tracciato previsto si estende nell’area dell’antica Cassia da nord a sud. I siti termali interessati sono Bacucco, Bussete, Carletti, Colonnella, Masse di S. Stato, Naviso/Bagnaccio, Paliano, Prato, Pratovecchio, Zitelle.

Come si comprende parliamo di un’area ricca di giacimenti culturali. A gestirla - se la proposta diventerà legge regionale - sarà un consiglio direttivo composto da sei membri: il presidente, nominato dal governatore; il direttore scientifico; un membro nominato dal consiglio regionale; uno indicato dal ministero dei beni culturali; uno dal comune di Viterbo e uno dalla Provincia (auspicando scelte all’altezza della materia e non i consueti personaggi da sottobosco politico…).

La proposta finanziaria riguarda l’utilizzo, non ancora indicato nelle cifre, di fondi regionali, statali e comunitari, per interventi finalizzati: restauro dei centro storici e di edifici di particolare valore storico e culturale; recupero dei nuclei abitati rurali; opere igieniche e idropotabili e di risanamento dell’acqua, dell’aria e del suolo; opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio; sviluppo delle attività agricole; valorizzazione e sviluppo delle attività artigianali e commerciali locali; realizzazione di strutture e attività ricettive, ricreative e turistiche; attività di agriturismo; attività sportive compatibili.

A prima vista, il tutto per conciliare cultura e sviluppo. Poi sarà l’attuazione della norma, come al solito, a chiarirci se sarà stata un’occasione o una maledizione per il territorio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.