Viterbo, ragazza precipitata dalla finestra al terzo piano: ricoverata a Belcolle in condizioni gravissime

Una ragazza di 21 anni è ricoverata in condizioni disperate all'ospedale di Belcolle dopo essere precipitata dal terzo piano di una casa nel centro storico di Viterbo, in zona San Francesco. L'allarme è scattato poco dopo le 4 del mattino, quando un'ambulanza del 118 è stata chiamata per prestare soccorso alla giovane. Che, da quanto si è appreso, è arrivata in ospedale in condizioni disperata, avendo riportato diversi traumi. E' ricoverata in rianimazione, la prognosi resta riservata.

