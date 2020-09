Nepi, domani "Il cantiere della bellezza": laboratori creativi, musica ed esposizioni artistiche

Sullo stesso argomento: Il 25 aprile visite guidate nella dimora di Lucrezia Borgia

Domani l’associazione “ L’Attesa” di Nepi presenta “ Il Cantiere della Bellezza”. Dal mattino fino al tramonto saranno presenti ben dodici postazioni di artigiani work in progress, laboratori creativi, musica ed esposizione di quadri nella splendida cornice del Castello dei Borgia.” Questo progetto- spiegano gli organizzatori-intende ricostruire, come avveniva nell’antico cantiere delle Cattedrali, lo stretto e fruttuoso connubio tra Natura e Cultura per la salvaguardia del borgo e del suo territorio.La rivalutazione del nostro paesaggio inizia dall’incontro ecologico profondo con il bosco, la rocca, le forre e con la fragranza “ Aqua Amabilis” di Nepi che abbiamo creato per raccontare l’antica Tuscia, custode di bellezza e di misteri”.L’imprenditrice Natascia Toppi farà conoscere i benefici dell’Aloe e la sua storia millenaria( dalle ore 11 alle ore 15.30).Inoltre da non perdere è alle ore 17.30 la presentazione del libro” L’amore genera vita” di Valentina Panico che ha scelto di narrare la sua conversione, oltre la malattia.Saranno presenti a questo interessante evento culturale il vaticanista Paolo Rodari e l’antropologa Francesca Serra.

