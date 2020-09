Cittadinanzattiva: "Gran parte dei gestori di Viterbo non ha attivato rimborsi covid ai pendolari"

18 settembre 2020 a

Sebbene l’articolo 215 del Decreto Rilancio, convertito in Legge 77 del 17 luglio 2020, abbia previsto misure per "risarcire", tramite estensione dell’abbonamento o voucher, i pendolari che, nel periodo di lockdown, non hanno utilizzato gli abbonamenti del trasporto pubblico locale, dalla rilevazione di Cittadinanzattiva emerge che ben il 30% dei gestori del servizio nei 110 capoluoghi di provincia non ha attivato la procedura per i rimborsi Covid: fra questi, la gran parte dei gestori nelle province calabresi, siciliane, sarde ed anche a Sondrio, Frosinone e Viterbo. La domanda, nelle città ove è attivata la procedura, può essere presentata con scadenza varia (dal 31 luglio al 31 dicembre), e in un 6,4% dei casi non è previsto nessun termine per fare richiesta. Lo rileva l’Osservatorio Prezzi e Tariffe 20202 di Cittadinanzattiva, realizzato nell’ambito del progetto "Consapevolmente consumatore, ugualmente cittadino" finanziato dal ministero dello sviluppo economico.

