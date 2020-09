Morto a 88 anni Vito Giampietro, fu a capo della Procura di Viterbo

18 settembre 2020 a

È scomparso all’età di 88 anni Vito Giampietro, magistrato con una grande passione per il calcio che lo aveva portato a ricoprire numerosi incarichi all’interno della Federcalcio. È stato all’inizio degli anni ’90 Procuratore federale, poi per diversi mandati consigliere federale della Figc in quota Lnd e successivamente era tornato nei quadri degli organi di giustizia sportiva, alla Corte di Giustizia Federale. Giampietro, che tra gli altri incarichi in magistratura aveva guidato la Procura della Repubblica di Viterbo e Velletri, ha inoltre ricoperto diversi ruoli dirigenziali all’interno della Lega Nazionale Dilettanti. "Con la scomparsa di Vito Giampietro - dichiara il presidente della Figc Gabriele Gravina - perdo un amico e un collega con cui ho condiviso diversi anni di Consiglio Federale. È stato un vero appassionato di calcio e un dirigente instancabile, una figura di riferimento per tutto il mondo dilettantistico".

