Emergenza Coronavirus, schizzano i contagi: 12 nuovi positivi

18 settembre 2020 a

Dieci casi di positività al Covid sono stati comunicati dalla sezione di Genetica molecolare di Belcolle al Team operativo Coronavirus della Asl di Viterbo. Ulteriori 2 casi sono stati accertati da strutture sanitarie extra Asl. Gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 1 ad Acquapendente, 4 a Vetralla, 1 a Bagnoregio, 1 a Monterosi e 5 a Viterbo. Dei casi odierni, 5 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati, 6 sono tamponi eseguiti per sintomatologia, 1 è un tampone post sierologico eseguito su un cittadino di rientro dall’Ucraina. Inoltre, delle persone refertate positive nella giornata di oggi: 2 sono attualmente ricoverate presso il reparto di Malattie infettive di Belcolle, 10 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. In totale i casi di positività al Covid, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 603 di cui 37 sono i casi accertati in strutture extra Asl. Oggi è stata comunicata ai soggetti istituzionalmente competenti la guarigionedi 1 paziente, avendo ricevuto la refertazione di negatività rispetto a due tamponi eseguiti consecutivamente a distanza di alcuni giorni. La persona guarita è residente nel comune di Blera. Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus: 5 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 4 sono ricoverate in una struttura sanitaria extra Asl, 94 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 475 il numero delle persone guarite, 25 sono le persone decedute, a cui occorre aggiungere il paziente residente nella Tuscia e deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia. Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 25714 tamponi, 253 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 321 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 5115 hanno invece concluso il periodo di isolamento. Prosegue nella Tuscia l’indagine di sieroprevalenza avviata dalla Regione Lazio. Entro la giornata di ieri i laboratori analisi di Belcolle e di Civita Castellana hanno refertato 8943 test sierologici. Di questi, 133 hanno dato esito positivo, con un indice di prevalenza dell’1,49%.

