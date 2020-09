Tuscania, ritrovato il giovane scomparso. Era a Roma

18 settembre 2020 a

E' stato ritrovato giovedì sera a Roma, in stato confusionale, Mario Pietrarelli, il giovane di Tuscania, di 37 anni, che si era allontanato da casa mercoledì mattina. Lo hanno trovato i vigili urbani, dopo le ricerche che erano state avviate in seguito alla denuncia di scomparsa della madre. Pietrarelli sarebbe in buone condizioni. Fine di un incubo, dunque, per la sua famiglia e gli amici, coinvolti nelle operazioni di ricerca.

