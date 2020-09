Viterbo, supplenze: centinaia di insegnati ammassati all'istituto da Vinci

18 settembre 2020 a

Caos ieri all’Istituto “Leonardo da Vinci” dove si è svolta la seconda convocazione per l’assegnazione delle supplenze nelle scuole medie e superiori della provincia. A causa del numero elevato di insegnanti chiamato nello stesso giorno dall’ufficio scolastico provinciale, centinaia di persone sono finite per accalcarsi nel piazzale antistante la scuola, in barba a qualsiasi misura anti Covid. Un assembramento in piena regola, seppure tutti fossero dotati di mascherine. Una situazione difficile soprattutto per gli stessi insegnanti, che si sono ritrovati ad attendere sotto il sole parecchie ore prima di essere chiamati uno a uno all’interno dell’edificio. Le operazioni sono andate avanti a rilento per tutta la mattinata, solo dopo pranzo la situazione è andata migliorando.

