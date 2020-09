Viterbo, il Comune punta a sede del garante regionale per l'Infanzia

17 settembre 2020 a

A Viterbo la sede del garante regionale per l’infanzia. Questo uno dei principali argomenti affrontati nei giorni scorsi, in occasione dell’incontro tra l’assessore ai servizi sociali di Viterbo Antonella Sberna e il garante regionale per l’infanzia Jacopo Marzetti. "Un progetto avviato nei mesi scorsi - ha spiegato in una nota l’assessore Sberna - poi messo in standby durante l’emergenza sanitaria. Ora abbiamo entrambi ritenuto opportuno procedere quanto prima alla concretizzazione di quella che fino a pochi mesi fa era solo un’idea". "Ringrazio il garante regionale per l’infanzia Jacopo Marzetti per l’attenzione che rivolge da sempre alla nostra città - ha aggiunto l’assessore Sberna -. Non ha mai fatto mancare la sua presenza. E questa sua visita, lo conferma ancora una volta». «Ho incontrato l’assessore Sberna nella fase preliminare di tutti i servizi legati all’infanzia, portati avanti dal suo settore. Accolgo con piacere l’impegno, sia quello legato ai mesi dell’emergenza Covid, sia quello legato alla fase di ripartenza. Un lavoro contraddistinto da grande attenzione rivolta alle famiglie e ai minori". Infine un riferimento alla struttura che ospiterà la sede del garante regionale per l’infanzia. "Con l’assessore Sberna abbiamo fatto un sopralluogo - aggiunge Marzetti -: lavoreremo affinchè questa nuova realtà veda la luce quanto prima".

