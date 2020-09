Emergenza coronavirus, cinque nuovi casi e nessun guarito

16 settembre 2020 a

a

a

Cinque nuovi casi di covid nella Tuscia, quattro accertati dalla Asl e uno in un'altra struttura ospedaliera. I positivi sono a Bagnoregio, Orte, Vetralla, Villa San Giovanni in Tuscia e Vitorchiano. Dei casi odierni, tre sono collegati a casi già noti e due sono collegati a un tampone eseguito per presenza di sintomi. Tutti stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. In totale, i casi di positività salgono a 587. Oggi non si è verificato nessun caso di guarigione. Al momento, delle persone positive tre sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, due sono ricoverate in una struttura sanitaria extra Asl e 87 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Resta a 470 il numero delle persone guarite, 25 i morti.

Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 25.248 tamponi, 290 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 283 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 5.063 hanno invece concluso il periodo di isolamento. Prosegue nella Tuscia l’indagine di sieroprevalenza avviata dalla Regione. Entro la giornata di ieri i laboratori analisi di Belcolle e di Civita Castellana hanno refertato 8813 test sierologici. Di questi, 133 hanno dato esito positivo, con un indice di prevalenza dell’1,50%.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.