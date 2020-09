Pang: "Ho percosso Fedeli finché ha smesso di muoversi"

15 settembre 2020 a

a

a

“Era un giorno qualunque di fine aprile, quando per la prima volta sono entrato nel negozio del signor Fedeli”. Ieri con queste parole Michael Aaron Pang -, il 23enne statunitense che il 3 maggio del 2019 ha massacrato a colpi di sgabello il commerciante 74enne, Norveo Fedeli, all’interno della sua jeanseria, in via San Luca a Viterbo – ha iniziato il suo esame davanti alla Corte d’assise presieduta dal giudice Silvia Mattei. Un incipit che stride con il racconto agghiacciante della dinamica dell’omicidio, riportato anche dinanzi ai familiari del commerciante, presenti in aula in quanto parte civile al processo.

“Per comunicare con il signor Fedeli usavo l’applicazione Google Translator. Dopo aver provato dei vestiti, al momento del pagamento la prima transazione non è andata a buon fine e mi è sembrato strano – ha riferito il giovane reo confesso -, anche la seconda non è stata autorizzata e ho detto al signor Fedeli che sarei tornato. Dovevo pagare 600 euro per la merce, ma ero più che sicuro di avere a disposizione circa 1000 dollari. La seconda volta ho cercato di pagare con la stessa carta, ma il pagamento è stato negato di nuovo. Quindi ho utilizzato una carta diversa, ma anche quella è stata rifiutata. Così ho riferito al titolare del negozio che sarei ritornato il giorno seguente e lui mise da parte gli abiti. Ma mentre mi dirigevo verso l’uscita ho notato che Fedeli mi stava scattando una foto con il cellulare e ho pensato che fosse strano, ma sono andato via”. Durante l’udienza l’imputato, ex grafico pubblicitario, ha risposto alle domande di tutte le parti, sostenendo di essersi difeso dall’aggressione da parte della vittima.

“Il 3 maggio mi sono recato per la terza volta alla boutique per saldare il conto e anche stavolta la transazione è stata rigettata. A quel punto il signor Fedeli ha cominciato a urlarmi contro ed è iniziata la colluttazione – ha continuato il giovane -, in quel momento non ho capito più nulla perché Fedeli urlava troppo forte. Volevo andare via. Lui mi ha afferrato per la camicia all’altezza del petto, io ho scansato le sue mani con le mie e ho provato a scappare, ma lui mi ha bloccato da dietro, mettendomi un braccio intorno al collo. Ho cercato di liberarmi per difendermi e l’ho colpito, dandogli un pugno in faccia. Fedeli sanguinava dal naso e ha tirato fuori un coltellino di 10 centimetri”.

“Ero molto impaurito – ha aggiunto - e a quel punto mi ha attaccato con il coltello procurandomi dei tagli e ho cercato di difendermi. Eravamo avvinghiati, quindi ho fatto uno sgambetto a Fedeli mettendo la mia gamba dietro la sua, così lui è caduto a terra all’indietro. Era in ginocchio e stava per rialzarsi quando ho afferrato uno sgabello che ho trovato vicino alla scrivania e l’ho colpito alla testa, nella parte posteriore. Ero nel panico e pensavo che mi avrebbe ucciso. Ho continuato a percuoterlo. Mi sono fermato quando ha smesso di muoversi. Ho controllato se fosse ancora vivo, ma dall’esterno proveniva molto rumore, così ho spostato il corpo per capire se si muovesse. Ho controllato il respiro avvicinando il mio orecchio al suo viso, ma non riuscivo a sentire nulla e ho subito pensato che non stesse più respirando. Mentre lo trascinavo ho perso l’equilibrio e l’ho calpestato”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.