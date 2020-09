Dal 19 settembre grande musica e teatro nel quartiere medievale

14 settembre 2020 a

Inizierà sabato 19 settembre e si concluderà a fine ottobre la manifestazione "La cultura al centro", che proporrà nel cuore del quartiere medievale di Viterbo spettacoli teatrali e concerti. Tutti gli eventi si terranno al circolo culturale Eta Beta e il Papavero - Via San Pellegrino, 49. Per poter assistere agli eventi della Rassegna è necessaria la registrazione al Circolo Culturale Tetraedro.

Pet l'iscrizione basta inviare i dati (nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo e cittá di residenza) a: [email protected] - o un msg whatsapp al 349 1591280. I dati, con la prenotazione, dovranno essere inviati entro 48 ore, prima dell'evento prescelto.

Per eventuali prenotazioni successive all'iscrizione, o per chi è in possesso della tessera degli anni precedenti, basterà inviare solo il nominativo dei partecipanti indicando l'evento prescelto sempre alla mail o al numero segnalato. Capienza max 100 posti.

Teatro in Famiglia

Sabato 19 settembre ore 17:00: "Abdulì mangia verdure" (Circomare Teatro)

Musica

Sabato 19 settembre ore 19:00 concerto jazz: Enrico Mianulli Trio - con Vittorio Cuculo (sax), Enrico Mianulli (contrabbasso), Gegè Munari (batteria)

Teatro

Venerdì 25 settembre ore 20:00: cena con spettacolo "Decameron" (compagnia Tetraedro).

Musica

Venerdì 2 ottobre ore 21:30: Ginevra Di Marco e Francesco Magnelli si raccontano e cantano.

Teatro in Famiglia

Sabato 3 ottobre ore 17:00: "Briciole di Pollicino" - compagnia Baba Jaga.

Teatro & Musica

Venerdì 9 ottobre ore 19:30: “La canzone della forca e altre storie" - da “ Il mondo salvato dai ragazzini” di Elsa Morante. Con Silvia Giorgi, Camilla Dell'Agnola (canto, viola) - Desirée Infascelli (fisarmonica).

Teatro in Famiglia

Sabato 10 ottobre ore 17:00: Don Quixote - A spasso per la Mancha" , liberamente ispirato al Don Chisciotte di Miguel de Cervantes (compagnia TradirEfare teatro)

Teatro & Musica

Venerdì 16 ottobre ore 20:00: cena con stornelli romaneschi (Arpa, Compagnia Disorganizzata, Tetraedro).

Teatro in Famiglia

Sabato 17 ottobre ore 17:00: "Neve" - Compagnia Gnu.

Teatro in Famiglia

Sabato 24 ottobre ore 17:00: "Il mago di Oz" (compagnia Tetraedro)

