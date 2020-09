Viterbo, ecco il dentista gratis per le fasce più deboli

Simone Lupino 14 settembre 2020 a

Arriva il dentista gratis per le fasce più deboli. Si tratta di un nuovo servizio dello studio medico sociale “Gente di cuore”, la struttura che dal 2014 tramite una équipe di medici volontari, coordinata dal dottor Sandro Marenzoni, fornisce prestazioni sanitarie a persone con varie patologie che si trovano in difficoltà economica, sia permanente che temporanea.

“Visita e interventi odontoiatrici – spiega Marenzoni -, si svolgeranno in via Fontanella del Suffragio, dove si trovava la nostra sede prima di trasferirci a Santa Barbara”. I lavori sono in corso: “Una volta che saranno ultimati e ottenute le autorizzazioni da parte della Regione pensiamo di aprire lo studio dentistico entro primi mesi del prossimo anno”. Pronte anche le attrezzature. Due riuniti (così si chiamano le postazioni che comprendono la poltrona su cui si siede il paziente con tutte le strumentazioni annesse) sono frutto di donazioni: “Il primo siamo riusciti a ottenerlo, tramite la Caritas, da un odontoiatra di Roma che andava in pensione; l’altro invece ci è stato messo a disposizione tramite l’Acli, da un dentista di Viterbo che di recente ha rinnovato il proprio studio”. Dell’acquisto di tutti gli altri strumenti si farà carico invece la Fondazione Carivit.

Le spese dentistiche sono una delle prime rinunce per chi non riesce ad arrivare alla fine del mese: “Una tendenza purtroppo in crescita - afferma Marenzoni –, che ha pesanti conseguenze sia sulla salute delle persone, perché dai problemi alla masticazione derivano anche disturbi alimentari, che sulla loro vita sociale. Ci sono arrivate molte richieste di pazienti che avevano bisogno di queste cure, da qui l’idea di ampliare il nostro servizio”.

