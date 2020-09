Incendio in un appartamento, tre persone senza casa

11 settembre 2020 a

Intorno alle 18 i vigili del fuoco di viterbo sono intervenuti per domare un incendio che era divampato all'interno di un appartamento situato in via Cacciabella, nel quartiere Palamaro. I pompieri hanno prontaente domato le fiamme, ma l'abitazione, che in quel momento era vuota, ha subito gravi danni tanto che è stata dichiarata inagibile. Un enorme problema per le tre persone che vi abitano e che hanno trovato i vigili del fuoco al loro rientro a casa: si tratta infatti di un uomo disabile di 60 anni, A. P., e dei suoi due figli. Stasera sono stati ricoverati in modo temporaneo, ma già da domani dovranno cercarsi una sistemazione alternativa e chiedono un aiuto.

