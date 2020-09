11 settembre 2020 a

Scuola, anche a Viterbo rinviata l'apertura. Le lezioni riprenderanno il 24 settembre: Arena firma l'ordinanza.

Era nell'aria ormai da giorni e se mercoledì 9 settembre il primo cittadino alla fine aveva temporeggiato ora ha preso la penna e, come hanno fatto numerosi suoi colleghi, ha rinviato la ripresa delle lezioni in tutte le scuole del Comune. "Ho firmato l’ordinanza che posticipa l’apertura delle scuole dal 14 al 24 settembre,provvedimento che riguarda esclusivamente problematiche di carattere sanitario", scrive su Facebook il primo cittadino ufficializzando la notizia che ormai era attesa da tutti.

Mercoledì Arena si era preso tempo fino a sabato per decidere. I sopralluoghi effettuati tra ieri e oggi lo hanno spinto a prendere la decisione.

