11 settembre 2020

a

a

Droga, studente nascondeva marijuana in casa a Bolsena. Arrestato dai carabinieri.

I militari della stazione di Bolsena, durante un servizio di pattugliamento per la sorveglianza istituzionale del territorio hanno fermato ad un posto di controllo uno studente universitario, insospettiti dal suo atteggiamento assunto alla vista degli stessi carabinieri che hanno deciso di fermarlo e sottoporlo a perquisizione personale, ed in effetti è risultato nascondere 60 grammi di marijuana, tre di resina di cannabis, 15 semi di cannabis, 4 bilancini di precisione ed altro materiale per tagliare e confezionare la droga; evidente a questo punto la detenzione al fine di spaccio, ed i carabinieri lo hanno immediatamente dichiarato in arresto e condotto in caserma.

