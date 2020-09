11 settembre 2020 a

Pendolari, tornano i treni diretti Roma-Viterbo. Le anticipazioni sul nuovo orario. L'indiscrezione arriva dall'associazione TrasportiAmo. "Siamo riusciti a sapere alcune anticipazioni sulla programmazione oraria della ferrovia Roma-Viterbo, scolastica e lavorativa, in vigore da lunedì 14 settembre. Il servizio urbano passa da 155 a 170 corse giornaliere, con partenze ogni 10 minuti nelle fasce di massima affluenza e 20 minuti nella fasce di morbida. Nella relazione extraurbana, rispetto alla quale abbiamo concentrato la nostra azione, insieme al Comitato Pendolari e alcune Amministrazioni Comunali, le corse ferroviarie passano da 34 a 46 mentre quelle automobiliste sono 18. Nella Relazione Roma-Catalano abbiamo 14 corse Flaminio-Catalano, 4 Montebello-Catalano e 4 Flaminio-Sant’Oreste. Invece nella Relazione Catalano-Viterbo troviamo 14 treni Catalano-Viterbo, 4 Vignanello-Viterbo e 6 Bagnaia-Viterbo, una sorta di servizio locale. Accolta dalla Regione Lazio e dall’Atac l’istanza della Presidente dell’Istituto Agrario di Bagnoregio Paola Adami di mantenere l’arrivo a Viterbo delle ore 7.11 e quella della Sindaca di Sant’Oreste Valentina Pini di istituire una nuova corsa nella relazione Flaminio-Sant’Oreste nella fascia pre-serale/serale, entrambe sostenute dalla nostra Associazione".

C'è il ritorno dei diretti tra Viterbo e Roma, uno la mattina, in concomitanza con la prima partenza delle ore 4.50 circa, l’altro la sera, con l’ultima corsa dal capoluogo alle ore 20:15 circa. "Nell’attesa dell’ufficialità, e di conoscere con esattezza la nuova offerta ferroviaria, esprimiamo fin da subito soddisfazione per il lavoro svolto dall’Azienda che, ancora una volta, mette al linea al centro della mobilità". Così in una nota l’Associazione TrasportiAmo.

