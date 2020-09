10 settembre 2020 a

Scuola, anche a Ronciglione rinviata la riapertura delle scuole. Si torna in classe il 24 settembre.

Il sindaco Mario Mengoni, dopo essersi confrontato con i dirigenti scolastici dell'Icm Virgili e Liceo Scientifico A.Meucci, ha firmato l'ordinanza per il posticipo della riapertura.

Come si legge nell'ordinanza, i Dirigenti degli istituti scolastici hanno messo in luce numerosi problemi organizzativi, come la carenza del personale Ata e la mancanza di banchi monoposto e di segnaletica, la cui fornitura è a carico del Miur

"Inoltre, le consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre impongono necessariamente una pressoché immediata sospensione delle lezioni, dal momento che i plessi scolastici sono sede di seggi elettorali, con la conseguente necessità di procedere ad una nuova ed accurata attività di disinfezione e sanificazione allo scopo di garantire le migliori condizioni di sicurezza per tutti coloro che usufruiranno dei locali scolastici", si legge in una nota del Comune

