Incidente, auto si ribalta sulla superstrada a Orte: un ferito

10 settembre 2020 a

a

a

Incidente, auto si ribalta sulla supestrada a Orte: un ferito.

Una Fiat Multipla si è ribaltata, verso l'ora di pranzo, sulla superstrada in direzione Terni all'altezza dello svincolo per Orte. L'uomo che era al volante, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo che si è capovolto.

Fortunatamente l'uomo, un cinquantenne, ha riportato solo lievi ferite ed è stato medicato dai sanitari del 118 che sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia stradale.

Ci sono stati rallentamenti per circa u'ora con una corsia che è stata chiusa al traffico per permettere la rimozione del mezzo incidentato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.