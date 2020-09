10 settembre 2020 a

Scuola, a Tarquinia rinviata la riapertura. Ordinanza sindaco: Si torna in classe il 28 settembre.

La decisione del sindaco Alessandro giuliano è arrivata dopo una serie di colloqui con i dirigenti scolastici effettuati.

"Oltre ad avere poco senso interrompere per alcuni le lezioni dopo pochi giorni, con le necessarie sanificazioni ed igienizzazioni di locali utilizzati per la consultazione referendaria, ritengo doveroso risolvere le difficoltà ed i disagi a cui andrebbero incontro inevitabilmente studenti, famiglie e personale scolastico.", dice il primo cittadino che aggiunge: "E’ mio dovere tutelare la salute pubblica e mantenere in sicurezza l'intera comunità cittadina".



Nel frattempo sono stati riaperti i termini dell'iscrizione al trasporto scolastico, per venire incontro a quelle famiglie che, con i nuovi ed inevitabili orari di entrata ed uscita scaglionati, si sono trovati ad aver bisogno di usufruire del servizio scuolabus.

