Viterbo, Alvaro Ricci: "Il comune ha gettato dalla finestra 900 mila euro"

Come se non bastavano già i 6 milioni di euro mai spesi e finiti nell’avanzo di bilancio, si scopre ora che ce ne sono altri 900 mila che l’amministrazione ha buttato letteralmente dalla finestra. Lo ha scoperto, carte alla mano, il dem Alvaro Ricci, il quale nell’ultimo consiglio comunale ne ha chiesto conto all’assessora ai lavori pubblici Laura Allegrini, la quale si è impegnata a chiarire per iscritto il perché queste somme, frutto di ribassi d’asta nell’aggiudicazione degli appalti, siano state restituite allo Stato anziché utilizzate.

A ripercorrere la genesi di questi soldi è lo stesso Ricci: “Si tratta - spiega l’ex assessore ai lavori pubblici - di un terzo dei 3 milioni di euro inizialmente destinati alla viabilità aeroportuale”. Evaporata la “grande illusione" dello scalo low cost sulla Tuscanese (avrebbe dovuto sostuire Ciampino), quelle somme rimasero ferme fino alla primavera del 2017, quando un emendamento al decreto milleproroghe consentì di sbloccarle. “Grazie all’ex ministro Boccia e ai buoni uffici di Fioroni - ricorda Ricci - riuscimmo a rientrare nelle disponibilità di quei fondi. In un mese e mezzo l’assessorato ai lavori pubblici, all’epoca da me guidato, riuscì a mettere a punto ben 7 progetti per un totale di 3 milioni di euro”.

“Entro febbraio 2019 tutti gli interventi andavano rendicontati o dovevano essere assunte obbligazioni vincolanti - sottolinea Ricci - Relativamente a questi lavori, l’amministrazione si è ritrovata 903 mila euro di economie, che potevano essere impegnati per altri interventi. Prendiamo l’area camper: non è stata ancora aperta perché la giunta vuole aggiungere una recinzione che, a nostro avviso, non era necessaria. Liberi di cambiare idea, ma allora perché non utilizzare i 240 mila euro avanzati da quei lavori? A Bagnaia sono state impegnate risorse di bilancio per l'illuminazione quando, anche in questo caso, si sarebbero potuti utilizzare i 64 mila euro di avanzo dai lavori destinati alla frazione. E ancora: prima di poter aprire il parcheggio fuori Porta Faul c'è da tombare il fosso San Pietro. Perché usare fondi comunali e non i 204 mila euro di ribasso d'asta di quell'intervento?".

