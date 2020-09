Sicurezza, dopo l'accoltellamento dei due ventenni il sindaco incontrerà Prefetto e forze dell'ordine

10 settembre 2020 a

In Consiglio comunale irrompe il problema del degrado sociale in cui è piombata la città. L’accoltellamento dei due ventenni avvenuto sabato notte per mano di un diciassettenne, ultimo capitolo di una lunga scia di sangue, sembra, almeno per ora, aver fatto breccia nelle teste di quanti (tutti) hanno sin qui occupato la gran parte del loro tempo nella Sala d’Ercole a litigare.

Ad aprire il dibattito Giulio Marini, secondo il quale “c’è di notte una Viterbo diversa da quella che si vede di giorno”. L’ex sindaco parla di “degenerazione”, di fronte alla quale “non possiamo far finta di niente”. Bisogna intervenire”. Ma come? Sull’esempio di quanto fece a suo tempo l’amministrazione da lui guidata, propone di dare una nuova stretta alla vendita degli alcolici, mentre il sindaco Arena ha già chiesto “un incontro in Prefettura per chiedere più controlli delle forze dell’ordine”.

Ma il punto non è solo questo. C’è un problema più ampio, come ammettono lo stesso Arena e Marini, che ha le sue radici nell’educazione che viene fornita alle nuove generazioni. “La degenerazione la si vede anche nei comportamenti di tutti i giorni”. Un esempio: “Qualche pomeriggio fa - è Marini a parlare - un giovane si è messo a urinare in mezzo alla strada in via Garbini. Erano le 17 ed eravamo presenti io e il sindaco. In via Valle Piatta e in via del Ganfione sono anni che si assiste a situazioni di grande degrado, che il Comune da solo non può risolvere”. Da qui l’appello di Arena “agli insegnanti e alle famiglie per far capire ai giovani l’assurdità di certi comportamenti. Dobbiamo muoverci per prevenire”.

“Il problema è serio”, replica Alvaro Ricci. Per il quale “non è riconducibile solo all’immigrazione, poiché la violenza proviene anche da cittadini viterbesi, in alcuni casi appartenenti a famiglie benestanti di media borghesia”. Secondo l’esponente dem anche la politica ha le sue responsabilità, offrendo spesso esempi poco edificanti: “Iniziamo anche noi ad abbassare i toni in modo da far capire che esiste una classe politica seria e responsabile”.

Lucida la disamina di Chiara Frontini: “La soluzione non può essere solo un’ordinanza sugli alcolici: i ragazzi li compreranno al supermercato prima di uscire. Già lo fanno”. Le politiche repressive servono a poco se non accompagnate da serie politiche comunali: “Mi chiedo- ancora la Frontini - quanti soldi ci sono per le politiche giovanili e per i progetti educativi? Quanti per lo sport e le opportunità professionali?”.

Non aiuta neanche il buio che avvolge molte vie e strade. Lo fa notare Antonio Scardozzi (FdI): “La città è buia grazie ai provvedimenti sull’efficientamento e certe cose avvengono sempre al buio. A via Marconi e a viale Trento è completamente buio. Dobbiamo illuminare di più il centro storico”.

