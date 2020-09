Civita Castellana elezioni comunali. Il sindaco di Fabrica di Roma sponsor del centrodestra

10 settembre 2020 a

A poco più di dieci giorni dalle urne, nella sonnolenta e noiosetta campagna elettorale civitonica, irrompe il ciclone Scarnati. Il sindaco di Fabrica di Roma ha pensato bene di ravvivare il clima con un endorsement a favore del centrodestra, e in particolare dei candidati forzisti Silvia La Bella e Claudio Parroccini.

Scarnati non è certo un personaggio noto per i toni dimessi, ma la sua “lettera aperta ai civitonici” a pochi giorni dal voto ha sorpreso molti a Civita Castellana, anche perché tra i trascorsi politici del primo cittadino c’è anche l’appartenenza al Pd. Se a sinistra c’è chi parla di intervento di cattivo gusto, dall’altra parte la lettera di Scarnati è stata accolta con orgoglio e decine di like su Facebook.

"Mi sento in dovere di ringraziare tutti voi cittadini di Civita Castellana che a più riprese mi avete manifestato stima e gratitudine per le innumerevoli iniziative intraprese ed opere pubbliche realizzate nel Comune che amministro e delle quali usufruite quotidianamente con le famiglie ed i vostri bambini, primo fra tutti il Parco dei Cedri", esordisce Scarnati, inviando subito qualche messaggio tra le righe a chi ha amministrato la città delle ceramiche negli anni scorsi. Se le famiglie civitoniche sono costrette a “emigrare” a Fabrica per svagare i propri bambini - è il sottotesto - vuol dire che a Civita non c'è nulla di paragonabile al Parco dei Cedri, l’opera di cui Scarnati va più fiero.

“In questi anni mi è capitato varie volte di confrontarmi sulle reali necessità e ai servizi che un paese deve mettere a disposizione dei propri cittadini - continua il sindaco di Fabrica - ed in questo confronto ho trovato totale condivisione del mio pensiero nelle figure di Claudio Parroccini e Silvia La Bella, i quali hanno sempre dimostrato (in particolare a proposito del parco) entusiasmo e competenza".

Per questo Scarnati si dice convinto che “se nella prossima amministrazione Silvia La Bella e Claudio Parroccini, avranno un ruolo importante e di rilievo, si adopereranno per rendere Civita Castellana più funzionale e più bella”.

