Tarquinia, inaugurata "Rinascita": l'opera di Patrizio Zanazzo all'ingresso della città

Inaugurata “Rinascita”, l’opera di Patrizio Zanazzo installata all’ingresso di Tarquinia. L’artista, incaricato di realizzare un’opera che esprimesse l’identità della cittadina, ha scelto i cavalli alati.

Li ha immaginati nel momento in cui stanno per spiccare il volo. In basso ha riprodotto una sorta di ara, un braciere in cui vede ardere il fuoco degli antichi misteri del popolo etrusco, le cui fiamme, si trasmettono e diffondono sulla città, attraverso le linee sinuose e guizzanti che si vedono svettare verso l’alto, mentre le sfere rappresentano le entità coscienti, note e ignote.

Alla parte simbolica invece, appartiene anche un significato dei cavalli alati, che pochi o forse nessuno conosce. Erano un antico simbolo del segno dell’Acquario e chi è al corrente che proprio questa è la costellazione che sempre più qualifica gli inizi primaverili del nostro pianeta, capirà che questo luogo è legato al futuro e ne annuncia il rinnovamento e la rinascita, se saprà volgere le sue vele a questi venti nuovi.

L’immagine nella parte frontale vuol rappresentare i resti del tempio dell’Ara della regina e sul retro dell’opera compare la cosiddetta porta senza porta, una porta murata che segnava un rito di passaggio.

